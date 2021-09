Ciné - Zoom sur les jeunes qui se bougent pour la planète

Ils et elles sont sept, âgés de 18 à 25 ans, et œuvrent de tout cœur à travers le monde pour offrir un avenir meilleur à la planète. Melati Wijsen, sorte de Greta Thunberg asiatique (elle vient de Bali), combat la pollution plastique qui ravage l’Indonésie depuis qu'elle a 12 ans. Dans «Bigger than Us», âgée de 18 ans, elle nous emmène aux quatre coins du globe, rencontrer de jeunes activistes et découvrir leur projet.

Melati a rencontré Rene dans la favela où il habite, à Rio. DR

En Grèce, Mary participe au sauvetage en mer ou à l’accueil des réfugiés. Au Liban, Mohamad oeuvre pour l'éducation des réfugiés syriens, pour lesquels il a construit une école. Rene a créé un journal local dans sa favela à Rio lorsqu’il avait 11 ans, Xiu se bat pour la justice environnementale dans les montagnes du Colorado, Winnie transmet aux plus démunis les bases de la permaculture en Ouganda et Memory se consacre à l'émancipation des filles et lutte contre la culture du viol institutionnalisé au Malawi.

Xiu utilise le rap, entre autres, pour faire passer ses messages. DR

Présenté au dernier Festival de Cannes dans la sélection éphémère «Le cinéma pour le climat», «Bigger than Us» a été mis en scène par l’écrivaine française Flore Vasseur – elle a écrit le scénario avec Melati Wijsen – et produit par Marion Cotillard. Outre les quelques images vues et revues (grèves du climat) et les discours entendus et réentendus («tous les politiciens sont des menteurs, il faut agir») pas forcément nécessaires, ce film possède une grande force de frappe: il est riche en images, va droit au but, propose un voyage immersif au cœur de différents horizons et montre des jeunes gens qui méritent d’être connus. Bref, un doc tout ce qu’il y a de plus inspirant, sur lequel souffle un vrai vent d’espoir.