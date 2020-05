Technologie

Zoom va blinder les réunions en vidéoconférence

La firme californienne adoptera dans sa version payante la technologie de chiffrement bout en bout de la start-up Keybase qu’elle vient de racheter.

Zoom Video a mis la main sur la start-up new-yorkaise Keybase et ses 25 employés. C’est la dernière initiative en date de la firme californienne pour corriger ses failles de sécurité et le zoombombing qui a terni sa réputation. Eric Yuan, patron de Zoom, espère ainsi avoir la solution qu’il recherchait, alliant haut niveau de confidentialité et certitude que des intrus ne viennent pas perturber des conversations.