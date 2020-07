il y a 1h

Communication

Zoom vend son propre écran pour les réunions en ligne

La firme californienne a dévoilé un appareil tout-en-un conçu pour son logiciel popularisé durant la crise sanitaire.

1 / 5 zoom matériel écran La firme américaine a jugé utile de concevoir un écran spécialement adapté à son logiciel. zoom communications zoom interface L’interface de l’appareil zoom zoom L’appareil peut venir en soutien d’un ordinateur de travail zoom video communications

La société Zoom Video Communications a fait un premier pas dans le matériel. Avec son partenaire DTEN, elle a dévoilé un écran de 27 pouces spécialement adapté à son logiciel de réunions en ligne. L’appareil appelé tout simplement Zoom for Home se résume principalement à une grande tablette équipée de trois caméras grand angle pour de la vidéo en haute résolution et de 8 microphones. Son prix a été fixé à 599 dollars. Le logiciel Zoom est préchargé sur l’appareil et l’interface donne un accès facilité aux fonctions Zoom les plus populaires. «Tout utilisateur de Zoom peut mettre en place un appareil personnel de collaboration pour ses réunions vidéo, appels téléphoniques, annotations sur des tableaux interactifs», a mis en avant Jeff Smith, responsable de Zoom Rooms, sur le site Techcrunch.

Il suffit de sortir l’appareil de son emballage et de lancer l’interface via le code de couplage affiché par le site web depuis un ordinateur ou téléphone portable. Une fois que l’interface apparaît, il faut simplement toucher la fonction désirée, passer un appel téléphonique ou démarrer une réunion par exemple et la connexion se fait automatiquement. On peut aussi relier son calendrier pour faire apparaître dans une barre latérale les réunions à venir. En cas de besoin de partage d’écran de son ordinateur, ce sont des ondes sonores (entre 18 et 22 kHz) inaudibles à l‘oreille humaine qui assurent le transfert, a précisé Jeff Smith.