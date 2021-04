Richesse - Zoug, canton des millionnaires

Zoug a vu affluer les résidents millionnaires, ce qui en fait le canton suisse avec la plus grande proportion de riches, analyse le SonntagsBlick. En 1969, 10 contribuables sur 1000 pouvaient se targuer d’une fortune de plus d’un million de francs. Depuis, ce nombre n’a fait que grimper. En 2017, ils étaient 132, ce qui représente une proportion d’un sur huit. En Suisse, en moyenne, «seules» 62 personnes sur 1000 sont millionnaires.

Fiscalité agréable

La cause de cet afflux : une politique fiscale très attrayante. Selon Christoph A. Schaltegger, professeur d’économie politique à l’Université de Lucerne, cité par le SonntagsBlick, la compétition fiscale est bénéfique pour le développement. «Elle donne aux régions isolées et structurellement faibles la possibilité de s’imposer face aux grands centres urbains.» Ceux-ci ont déjà beaucoup de chose à offrir. Pour les régions périphériques, un haut taux d’impositions les rendrait complètement inattractives. «Le fossé se creuserait entre la ville et la campagne», résume l’économiste.