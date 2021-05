Hockey sur glace - Vainqueur de Ge/Servette, Zoug est le nouveau champion de Suisse

La logique a été respectée: grand dominateur de la saison régulière, l’EV Zoug a aussi remporté la finale des play-off contre un vaillant G e/ Servette (3-0 dans la série). La profondeur d’effectif des Zougois et la forme optimale des joueurs clé s (Genoni, Diaz, Kovar et surtout Hofmann, encore décisif vendredi) ont finalement fait la différence dans cette finale au meilleur des cinq matches.

L’E N Z n’a pas laissé passer sa chance de remporter le deuxième titre de son histoire (1998, 2021) vendredi à domicile. Grégory Hofmann a montré la voie à suivre: étonnamment libre de tout marquage juste devant le gardien Daniel Manzato, l’international s’y est repris à trois fois avant de glisser le puck dans la partie supérieure du filet et ouvrir la marque pour l’EV Zoug (24 e , 1-0). En difficulté en première période, les Genevois ont toutefois réussi à limiter les dégâts mais ont éprouvé énormément de difficulté pour se créer des occasions de but tranchantes.

Duel houleux entre Top Scorers

Henrik Tömmernes a une fois de plus été la cible des Zougois, qui n’ont accordé aucun répit au défenseur suédois depuis le début de la finale. Pénalisé pour deux plus dix minutes suite à une charge dans le dos du T op S corer du GSHC, le Tchèque Jan Kovar a assisté depuis le banc des pénalités à l’égalisation genevoise. Tömmernes s’est chargé lui-même d’exécuter la sentence d’un tir du poignet de la ligne bleue peut-être légèrement dévié par Daniel Winnik, en embuscade devant l’excellent Leonardo Genoni (39 e , 1-1). G e/ Servette se voyait là récompensé pour sa bonne deuxième période.

La classe de Grégory Hofmann

Déjà auteur du but gagnant lors de l’acte I (1-0) et de l’ouverture du score lors de cette troisième manche, Grégory Hofmann a mis son équipe sur le chemin du titre en remportant avec la manière son duel en solitaire face à Manzato (49e, 2-1). 18 secondes plus tard, Carl Klingberg donnait deux longueurs d’avance à l’ EVZ en déviant un envoi de Raphaël Diaz en power - play (50e, 3-1). Les derniers espoirs genevois se sont alors définitivement envolés.