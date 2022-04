Hockey sur glace: Zoug gagne encore, Zurich commence à trembler

Il aura fallu une terrible collision - genou contre genou - entre Marco Pedretti et Reto Suri en zone médiane pour que cette finale prenne une dimension émotionnelle inédite jusqu’ici. Il ne restait que 44 secondes à écouler en première période lorsque l’ailier jurassien des ZSC Lions a été renvoyé au vestiaire dans une ambiance hostile et électrique, juste après que Suri a vu sa soirée se terminer dans la douleur et sur une vilaine blessure. 8 secondes plus tard, l’arrière du ZSC Yannick Weber assénait un solide coup de canne à deux mains sur les avant-bras de Grégory Hofmann. Pour Zoug, une occasion en or dans un match couperet à gagner à tout prix: deux pleines minutes à 5 contre 3, puis à peine moins de 3 minutes supplémentaires à 5 contre 4. Mais le ZSC, combatif comme jamais, a enfilé son bleu de travail pour sortir indemne d’une situation extrêmement défavorable.