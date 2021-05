Hockey sur glace - Zoug n’est plus qu’à un match du titre

Les Zougois ne sont plus qu’à un match du titre! Victorieux déjà lundi, le s joueurs de Suisse centrale ont doublé la mise ce mercredi aux Vernets. Ge/Servette, qui avait quitté la Bossard Arena plein d’espoir il y a deux jours, a été cette fois-ci dominé par un visiteur qui a profité de l’indiscipline d ’ Eric Fehr retombé dans ses travers …

Contrairement au match No 1, ce deuxième acte s’est joué sans un bruit ou presque. Comme à huis clos. Les fans, vrais, ceux qui mettent de l’ambiance, qui poussent leur équipe, étaient restés dehors. Aucun coup de klaxon, de tambour, de trompette, comme à la Bossard Arena, mais, heureusement, quelques supporters, choisis au hasard, qui ont tenté d’encourager leurs favoris . À Zoug, les ultras ne se contentent pas de taper sur leur coupette de champagne. Dommage. Enfin bref…

Le retour d’Omark

L’essentiel était évidemment ailleurs, sur la glace bien sûr. Il était attendu comme le m essie, Linus Omark était de retour. Grippé lundi lors de l’acte I de cette finale, le Suédois avait beaucoup manqué aux Genevois en Suisse centrale. Sa présence a amené un peu plus de solutions aux Genevois, même s’il a forcément manqué de jus.

Après un début de match un peu poussif, on a eu droit au même scénario que deux jours plus tôt avec une partie une fois encore cadenassée avec deux formations si proches l’un de l’autre. Cela allait se jouer une fois encore sur des détails. Il a fallu deux situations spéciales pour que les gardiens se couchent et que les filets tremblent.