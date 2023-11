Zoug: Passager exotique découvert dans un box en Sagex

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 3 heures du matin, une patrouille de la police zougoise a repéré un véhicule suspect à Zoug. Les policiers ont contrôlé les occupants: une Kosovare de 27 ans, un Kosovar de 31 ans, un Français de 18 ans et un Suisse de 20 ans. Lors de la fouille du véhicule, les forces d’intervention ont trouvé une petite quantité de stupéfiants et une boîte de polystyrène fermée dans le coffre. En ouvrant celle-ci, les forces d’intervention ont découvert un gros serpent à l’intérieur.

Le serpent est un python tigre mesurant environ 2,5 mètres et pesant près de 15 kilos. Le reptile a été examiné par un herpétologue. Étant donné que les quatre suspects ont fait des déclarations différentes sur l’origine du serpent et que la possession du serpent est soumise à autorisation, et qu’elle faisait défaut, le python a été confié à une clinique spécialisée dans ce type d’animaux. Selon les premiers examens, le serpent est en bonne santé.