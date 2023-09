Sacs de luxe aux enchères à un prix risible: «J’ai failli pleurer»

Après la saisie de ses biens, une Zougoise n’avait plus que ses yeux pour pleurer. Endettée et ne touchant pas un salaire supérieur au minimum vital, la jeune femme de 22 ans s’est fait saisir par l’Office des poursuites de son canton deux sacs à main de luxe des marques Versace et Shopper. Comme elle n’était pas en possession de reçus ou de certificats d’attestation confirmant leur valeur, la mise de départ des enchères a été fixée à 1 fr. symbolique. «On se moque de moi avec ce montant, réagit-elle. C’est juste ridicule, j’ai failli pleurer!» En magasin, ces sacs s’achètent en effet plutôt à 2000 francs.