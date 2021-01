Zougois et Fribourgeois se sont livrés un duel très enlevé avec, notamment, un premier tiers-temps totalement fou. A la 15e, les hommes de Dan Tangnes ont pris deux longueurs d’avance par Yannick Zehnder et Sven Leuenberger (2-1 et 3-1). A cet instant, Fribourg semblait mûr pour vivre une soirée pour le moins compliquée face au rouleau compresseur de la Bossard Arena. Mais Chris DiDomenico en a décidé autrement. Le Canadien s’est fait l’auteur d’un solo magistral pour réduire l’écart avant le thé (17e, 3-2).