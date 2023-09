Saisis par les poursuites, ses sacs de luxe ont trouvé preneur

Un déchirement: c’est ce qu’a ressenti une Zougoise de 22 ans récemment quand l’Office des poursuites lui a saisi deux sacs des marques Mollerus et Versace. Elle a surtout tiqué quand elle a vu que l’office avait démarré les enchères au prix de 1 franc par sac, notamment parce que la femme ne détenait plus les certificats prouvant qu’il s’agissait de vrais sacs et non de copies.