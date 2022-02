Football : Zouma à nouveau copieusement sifflé

Les spectateurs de Premier League n’ont toujours pas digéré l’attitude du défenseur de West Ham. Il y a une dizaine de jours, une vidéo l’a montré violentant son chat.

Kurt Zouma a été une nouvelle fois sifflé pour son retour sur le terrain samedi lors de la rencontre entre West Ham et Newcastle (1-1).

Tenu en échec 1-1 à domicile, lors de la 26e journée de championnat, les Hammers ont aussi dû faire face à des supporters adverses agitant des chats gonflables et sifflant Zouma à chaque fois qu’il touchait le ballon.

Le joueur de 27 ans avait manqué le dernier match contre Leicester, après «s’être senti mal» à l’échauffement selon son club, et ce n’était que sa deuxième apparition depuis la publication de la vidéo sur les réseaux sociaux et le tollé qui a suivi.

Les fans de West Ham défendent Zouma

Le joueur avait ensuite présenté ses excuses, s’était acquitté d’une lourde amende infligée par son club et avait perdu son sponsor Adidas.

Si les supporteurs de West Ham ont entonné une chanson défendant plus ou moins le joueur, ceux de Newcastle leur ont répondu avec une autre beaucoup moins amène.

