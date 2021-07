Légende de Hollywood : Zsa Zsa Gabor reposera pour l’éternité des deux côtés de l’Atlantique

Cinq ans après sa mort aux États-Unis, une partie des cendres de l’actrice hollywoodienne ont été inhumées mardi en Hongrie, dont elle était originaire.

Mariée neuf fois

Née à Budapest le 6 février 1917, d’un père diamantaire et d’une mère rêvant d’être actrice, Sari Gabor, Miss Hongrie en 1936, part tenter sa chance aux États-Unis à l’âge de 24 ans, avec ses deux sœurs Eva et Magda.

Elle jouera dans des dizaines de films et de séries télévisées, dont le «Moulin Rouge» de John Huston en 1951, et «La soif du mal» d’Orson Welles en 1958 et était aussi connue pour son style flamboyant, ses multiples mariages et ses déboires juridico-financiers.