Football Zubi, nouvel ambassadeur du Musée de la FIFA

Ancien gardien mythique de la Nati, Pascal Zuberbühler a été choisi pour être ambassadeur du Musée du Football mondial de la FIFA à Zurich.

La passion est intacte. Selon un communiqué publié ce lundi par la FIFA, l’ancien gardien de la Nati Pascal Zuberbühler est le nouvel ambassadeur du Musée du Football mondial à Zurich, consacré à l’histoire et à la culture du football. Le lieu d’exposition est situé à Zurich, où se trouve le siège de l’organisation. L’ex de Grasshopper, Bâle, Xamax, West Bromwich Albion, Fulham et du Bayer Leverkusen est enthousiaste. «J’ai hâte de commencer», souligne-t-il.

Inspirer les fans de football

Pour le gardien, cet engagement est une manière de partager sa passion. «Depuis que j’ai commencé à parler au directeur général Marco Fazzone, j’ai eu presque chaque jour de nouvelles idées passionnantes sur la façon dont nous pouvons inspirer les fans de football avec plus d’histoires, d’excitation et d’expériences dans ce lieu de rencontre prestigieux, qui est depuis longtemps un incontournable sur la liste des visiteurs étrangers qui viennent à Zurich» se réjouit Zubi. À bientôt 50 ans, Zuberbühler va garder en parallèle son poste de spécialiste des gardiens à la FIFA, au département des programmes de hautes performances, ainsi que ses activités de consultant pour la télévision.

Le profil parfait

L’aura et la carrière internationale du gardien né à Frauenfeld en ont fait un candidat idéal pour ce rôle. «Nous sommes ravis d’avoir Zubi à bord. Il apporte beaucoup, avec sa longue expérience en tant que pro, une énorme passion pour le jeu, des souvenirs de Coupe du monde, une attitude inspirante et extravertie. Si j’étais entraîneur de football, je dirais que nous avons signé un meneur de jeu», déclarait Marco Fazzone, directeur du Musée. L’intérêt que peut apporter la légende de la Nati pour le public suisse est aussi souligné: «Pour les fans de football suisse en particulier, cette occasion de participer à des visites guidées et à des discussions sur le podium avec Zubi sera un autre grand moment fort de leur visite au musée.» C’est vrai que l’idée d’avoir Zubi comme guide devrait séduire plus d’un fan de football.