Métavers : «Zuck» critique Apple et promet des jambes virtuelles

Le patron du groupe Meta, Mark Zuckerberg, a critiqué l’écosystème fermé de son concurrent et promis des avatars davantage réalistes pour son métavers.

Mark Zuckerberg a fait une présentation sous la forme d’un avatar doté de jambes lors de l’événement Meta Connect 2022. Meta

Dans une interview accordée au site The Verge, après la présentation, mardi, du nouveau casque de réalité virtuelle et mixte Meta Quest Pro, Mark Zuckerberg a lancé une pique contre son concurrent Apple. Il a rappelé que Meta, maison mère de Facebook, propose un «métavers ouvert et interopérable construit par de nombreux développeurs et entreprises différents». Il l’oppose à l'«écosystème fermé» de la firme à la pomme, qui n’a pas encore dévoilé ses projets en la matière et qui pourrait présenter son premier casque VR début 2023.

Meta a ainsi mis en avant, mardi, de nouveaux partenariats pour que ses plateformes dans le métavers soient utilisées plus largement, notamment avec Microsoft. Cette collaboration avec le géant de Redmond prévoit l’arrivée de Microsoft Teams, la suite Office, Windows 365 et l’offre de cloud gaming de Xbox dans le métavers de Meta, Horizon Worlds.

Fini l’avatar-tronc

Ce dernier va intégrer des doubles numériques plus réalistes que l’avatar-tronc qui présente l’utilisateur sous forme d’un simple buste. La nouvelle génération d’avatars, dont l’arrivée est prévue dans le courant de l’année prochaine, va être dotée d’une paire de jambes, a promis une version virtuelle de Mark Zuckerberg, lors de l’événement Meta Connect 2022. La firme prévoit par ailleurs de lancer un avatar store, où pourront être achetés des vêtements pour personnaliser ces avatars dotés de membres inférieurs.

Mark Zuckerberg a fait une démonstration de la nouvelle version des avatars. Meta

Avatars partout et hyperréalistes

Afin d’attirer davantage de personnes dans le métavers, Meta va aussi commencer à créer des ponts entre ses divers services. Il sera ainsi possible d’enregistrer des vidéos dans le métavers et les partager sous forme de Reels, format de courtes vidéos concurrent de TikTok, sur Facebook et Instagram. De même, Meta va permettre d’apparaître sous les traits d’un avatar dans les Reels, ainsi que dans les appels vidéo sur Messenger et WhatsApp.

1 / 2 Les nouveaux avatars seront disponibles dans les Reels. Meta Ils pourront aussi être utilisés dans les appels vidéo sur Messenger et WhatsApp, a promis le groupe Meta. Meta

Avec les Instant avatars, Meta veut aller encore plus loin en proposant une version hyperréaliste des doubles numériques. L’idée est de permettre à l’utilisateur de scanner son visage avec un smartphone. Il faut ensuite quelques heures pour générer un modèle 3D, dont les expressions faciales peuvent être animées en temps réel par l’utilisateur grâce aux capteurs internes du casque de réalité virtuelle. Pour davantage de réalisme, Meta a également intégré des effets de lumière sur les visages.

Mark Zuckerberg a dévoilé une version hyperréaliste de son avatar. Meta

Métavers sur ordi et smartphone

Mark Zuckerberg a par ailleurs annoncé que son métavers Horizon Worlds sortira des limites physiques des casques VR. La plateforme sera en effet également disponible sur ordinateur, tablette et smartphone via un navigateur web. «Nous développons Meta Horizon Worlds sur le web afin que vous puissiez éventuellement prendre votre téléphone ou votre ordinateur portable et rendre visite à des amis qui se trouvent dans VR, et vice versa», explique le groupe technologique dans un communiqué. La date de déploiement de cette déclinaison web n’est pas connue. En parallèle, des applications iOS et Android d’Horizon Worlds seraient aussi en développement.

Ne ratez plus aucune info Pour rester informé(e) sur vos thématiques préférées et ne rien manquer de l’actualité, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque jour, directement dans votre boîte mail, l’essentiel des infos de la journée.