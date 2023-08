Mark Zuckerberg est coincé dans son métavers, se moque Musk

Elon Musk et Mark Zuckerberg ne s’offriront pas en spectacle le 26 août prochain en Italie pour un combat de gladiateurs comme l’avait promis vendredi encore le premier nommé. Cela ne les empêche pas de continuer de se marquer à la culotte via leurs réseaux sociaux concurrents X, ex-Twitter, et Threads d’Instagram. Elon Musk a qualifié ce week-end Mark Zuckerberg de «mauviette» après que son adversaire milliardaire a fustigé son refus de combattre et son absence de «sérieux». Le patron de Tesla et SpaceX en a remis une couche en début de semaine. Il a réagi à la publication de l’un de ses fans actifs au sein de la cryptomonnaie dogecoin et dont l’affiche avec le portrait de Mark Zuckerberg interroge si quelqu’un l’avait vu.