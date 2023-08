Femme gravement blessée, la police de Zurich lance un nouvel appel à témoin

Photo du second appel à témoin

L’enquête pour trouver le jeune homme qui avait violemment agressé une femme de 49 ans en gare de Zurich-Altstetten (ZH), au mois d’avril, est restée infructueuse. La Police cantonale zurichoise lance donc un second appel à témoins et diffuse de nouvelles images de l’auteur présumé de l’agression, à la demande du Ministère public. Elle recherche en particulier les jeunes qui accompagnaient le cogneur et ont assisté à la scène.