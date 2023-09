Trottinettes électriques et alcool, c'en est fini à Zürich

Le nombre de blessés graves a explosé dans toute la Suisse

À l’échelle nationale, le Bureau de prévention des accidents (BPA) tire également un triste constat. Depuis quatre ans, le nombre de blessés graves, suite à un accident en trottinette électrique, n’a cessé de grimper: ils étaient 14 en 2019, 55 en 2020, 89 en 2021 et 114 en 2022. Le nombre de décès est, quant à lui, resté stable: 2 en 2019, aucun pour les années 2020 et 2021 et 3 en 2022.