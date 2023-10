Zurich: 1200 électriciens exigent de meilleures conditions de travail

Quelque 1200 électriciens et techniciens du bâtiment de toute la Suisse ont manifesté samedi à Zurich pour réclamer des hausses de salaires et l’introduction d’une retraite anticipée.

Les manifestants samedi à Zurich Unia

«De meilleurs salaires, moins de pression et une retraite anticipée!» Ce sont les mesures réclamées samedi par au moins 1200 électriciens et techniciens du bâtiment de toute la Suisse à Zurich. Seules de meilleures conditions de travail seront à même de régler le problème de la pénurie de main-d’œuvre et d’assurer le tournant énergétique, ont-ils assuré.

Les manifestants ne se battent pas seulement pour améliorer leurs conventions collectives de travail, mais aussi pour leur avenir, ont-ils indiqué samedi dans un communiqué. Ces métiers sont essentiels pour assurer la transition énergétique et les objectifs climatiques de la Suisse, selon eux. «Si rien n’est fait aujourd’hui pour contrecarrer la grave pénurie de main-d’œuvre dans ces professions, ces objectifs seront voués à l’échec».

Besoin énorme

Les experts estiment qu’il faudra des dizaines de milliers de places de travail en plus pour rénover les bâtiments, remplacer les systèmes de chauffage et poser des installations solaires. Des besoins énormes, selon les syndicats Unia et Syna. «Mais ils ne pourront pas être couverts si les salaires restent en deçà du renchérissement, la pression au rendement sur les chantiers ne cesse d’augmenter, et la conciliation entre travail et vie privée en souffre», dénoncent-ils.

Raison pour laquelle ils exigent la revalorisation générale des salaires d’au moins 1% en plus de la compensation du renchérissement. «L’introduction d’une retraite anticipée est aussi nécessaire pour permettre aux salariés de finir leur carrière professionnelle dans la dignité». De plus, les heures supplémentaires doivent être limitées et les employés doivent avoir leur mot à dire sur le moment et la manière dont ils peuvent les compenser.