Zurich: Il a 13 ans et est le roi du tir du Knabenschiessen

Miro Scheiwiller, l’œil vif et perçant pour atteindre précisément la cible.

Huit heures, lundi matin: Miro Scheiwiller, 13 ans, est sacré roi du tir des enfants, le Knabenschiessen. C’est une compétition de tir sur cible traditionnelle à 300 m qui a lieu chaque année le deuxième week-end de septembre, à Zurich. Cette manifestation, officiellement organisée pour la première fois en 1889, est l’une des plus anciennes du genre en Suisse et trouve ses racines au XVIIe siècle. C’était la première fois que Miro participait au concours et qu’il tenait entre ses mains un fusil d’assaut. Mais ce n’est pas la première fois qu’il tire. Il s’est entraîné chez lui avec un fusil à air comprimé. Le lauréat a touché 5000 francs de la part de la banque cantonale zurichoise, ainsi qu’un trophée en étain du Corps Consulaire de Zurich.