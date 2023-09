Zurich: A 15 ans, il poignarde à mort un voisin

Rapidement, un jeune Érythréen, soupçonné d’avoir commis le crime, a été arrêté. Des spécialistes de l’Institut médico-légal de Zurich et de l’Institut de médecine légale ont été appelés pour passer au peigne fin la scène de crime. Le déroulement des faits n’est pas encore clair. Une enquête a été ouverte par le parquet des mineurs et la police cantonale de Zurich.

Victime âgée de 45 ans

Selon un témoin, il y a eu une altercation entre une femme et un garçon. «Le voisin de mes parents voulait régler le différend quand le jeune homme l’a soudainement attaqué avec un couteau et l’a grièvement blessé.» La victime, d’origine libanaise, serait âgée de 45 ans et aurait trois enfants. L’agresseur ne serait âgé que de 15 ans, et serait même un ami d’un des fils de la victime.