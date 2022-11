Hockey sur glace: Zurich a vite refroidi les espoirs du HC Ajoie

En match (très) avancé de la 47e journée, le HC Ajoie n’est pas parvenu à faire chuter le «Z» de Rikard Grönborg. Battus 3-6 après avoir cédé à cinq reprises entre la 20e et la 32e minute, les Jurassiens, treizièmes de National League, voient leur série négative s’établir désormais à 12 revers lors des 14 derniers matches. De quoi rendre leur position un peu plus inconfortable encore.

Dépassé un mois plus tôt sur sa glace déjà face à ce même adversaire (0-4) pour ce qui constituait alors le point de départ de sa période de disette, Ajoie n’est, une fois encore, pas parvenu à contenir son solide invité durant tout un match. Le silence inquiétant qui règne au sein de son offensive a d’ailleurs poussé l’entraîneur Filip Pesan à redistribuer les cartes dans son alignement. Exit le défenseur québécois Jérôme Leduc, pas dans un bon soir mardi à Berne, le coach tchèque a relancé Martin Bakos, qui a finalement prolongé son entente à Porrentruy jusqu’à fin novembre, aux côtés de Guillaume Asselin et Frédérik Gauthier.

Deux buts ajoulots en 54 secondes

Les Ajoulots n’ont pas manqué leur début de rencontre et pensaient même être récompensés d’un score nul et vierge à la première pause. Sauf que Denis Hollenstein, au rebond sur un envoi de Sven Andrighetto venu s’écraser sur le montant de Damiano Ciaccio, a donné l’avantage aux visiteurs à 21 secondes de la sirène.

Au lieu de lui mettre un coup au moral, cette réussite a plutôt redonné de l’ardeur à Ajoie qui a montré les dents dès le retour des vestiaires. En l’espace de 54 secondes, Bakos, en deux temps, puis Reto Schmutz, du revers de la crosse, ont donné au HCA un avantage qui, à vrai dire, n’a jamais vraiment existé. Car Willy Riedi, d’une reprise au premier poteau, a ramené Zurich dans la course une grosse minute plus tard.