Coronavirus : Zurich appelle à la fermeture immédiate des domaines skiables

Le gouvernement zurichois propose de fermer les stations de ski dans toute la Suisse afin de soulager le système hospitalier. Les restaurants et les lieux de loisirs devraient également suspendre leurs activités, selon sa ministre de la santé.

Dans une prise de position diffusée mercredi, le gouvernement zurichois propose de fermer les domaines skiables dans toute la Suisse. Les hôpitaux ne sont guère en capacité d’accueillir des patients blessés sur les pistes, invoque-t-il. Et d’appeler à la cohérence, alors même que le Conseil fédéral s’apprête à fermer les lieux de loisirs et d’activités sportives.

Dans un entretien accordé au «Tages-Anzeiger», la ministre zurichoise de la santé Natalie Rickli (UDC) salue l’appel clair lancé par le secteur hospitalier aux politiciens pour qu’ils prennent des mesures immédiates contre la pandémie. Les cinq hôpitaux universitaires de Suisse ont mis en garde récemment contre une possible troisième vague après Noël, alors que leurs unités de soins intensifs sont proches de la saturation et leurs employés épuisés.

Hôpitaux: situation insupportable

La situation actuelle n’est plus supportable pour les hôpitaux suisses et le personnel hospitalier, déclare Natalie Rickli. Le Conseil fédéral doit décider dès vendredi des mesures claires et draconiennes pour toute la Suisse, ajoute-t-elle.

TG: ne pas fermer les commerces

Avec Saint-Gall et le Tessin, la Thurgovie fait partie des trois cantons les plus touchés actuellement par la recrudescence des nouvelles infections au coronavirus. Leur nombre y a augmenté de 27% en une semaine et le taux de reproduction est de 1,23 dans le canton, le deuxième plus élevé en Suisse. «La situation est sérieuse et s’aggrave», déclare le ministre de la santé Urs Martin (UDC).