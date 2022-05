Football: Le FC Zurich de retour au sommet du football suisse

Cela était déjà arrivé à douze reprises dans l’histoire, mais cela fait tout de même un petit effet: le FC Zurich est devenu champion de Suisse pour la 13e fois dimanche. Et il s’est fait le malin plaisir d’aller valider ce titre sur la pelouse de son meilleur ennemi, le FC Bâle, battu 2-0.

Après douze années de domination de Bâle, puis de Young Boys, le football suisse s’est donc trouvé une nouvelle paroisse cette année. Le dénouement était connu depuis quelques semaines, tant le FCZ avait creusé l’écart. Il ne fait donc guère de surprise, mais il comporte quand même quelque chose en lui de marquant. Il y a là le succès de l’invité inattendu, seulement 7e de l’édition précédente et qui n’avait pas connu pareil graal depuis celui de 2009, sous la direction de Bernard Challandes.

Mais la formation d’André Breitenreiter aura marqué la saison par sa cohérence et sa capacité à faire dans l’efficacité. Encore dimanche, à Saint-Jacques, Zurich a remporté son titre en faisant preuve d’un parfait réalisme. Dans une partie marquée par l’intensité physique et athlétique, il est parvenu à se mettre dans les meilleures dispositions juste avant la pause.

Assan Ceesay a ainsi signé son 18e but de la saison, en reprenant de la tête un long coup franc de Blerim Dzemaili (qui avait participé aux titres de 2006 et 2007) à la 40e. Quelques minutes avant que l’ancien Lausannois Nikola Boranijasevic inscrive le deuxième sur une frappe du gauche, au ras du poteau de Lindner.

Zurich pouvait exploser et savourer le moment avec les plus de 2500 supporters qui avaient fait le déplacement bâlois dimanche. Ils s’en souviendront. Ils le fêteront. Avant d’être peut-être rejoints par les fans du hockey plus tard dans la soirée?