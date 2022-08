Football : Zurich avec Arsenal et le PSV!

Le champion de Suisse a en effet été versé dans le groupe A, avec Arsenal, le PSV Eindhoven et le club norvégien de Bodo Glimt. Inutile de dire que ses chances de qualification apparaissent ténues. Arsenal et Granit Xhaka sont en peine forme cet été, alors que le PSV et Bodo Glimt ont été éliminés de peu en barrages de Ligue des champions (respectivement face aux Glasgow Rangers et au Dinamo Zagreb de Josip Drmic).