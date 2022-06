Football: Zurich brise le rêve de doublé de Servette Chênois

Servette Chênois avait ouvert le score, puis une expulsion et l’égalisation des Zurichoises a renversé le match.

Les Zurichoises sont championnes de Suisse! Lundi à la Tuilière, elles ont battu Servette aux tirs au but devant 2642 spectateurs à l’occasion de la première finale des play-off (5-4 tab).

Sur leur première opportunité, Amandine Soulard a fait parler sa combativité pour prendre le meilleur sur Riana Fischer et offrir un caviar à Michèle Schnider pour l’ouverture du score (18e).T rès bien en place, les Genevoises ont ensuite contenu sans trop de difficultés les rares offensives zurichoises. Et les tirs trop écrasés de Meriame Terchoune (24e) et Naomi Mégroz (29e) n’ont pas inquiété Inês Pereira, qui restait sur huit blanchissages lors des neuf derniers matches de championnat.