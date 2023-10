Sandoz ouvre à 24 francs pour son entrée en Bourse

Gilbert Ghostine, président de Sandoz et ancien patron de Firmenich.

L’action du laboratoire suisse Sandoz cotait 24 francs à l’ouverture de la séance et s’appréciait dans les premiers échanges, défiant au moins pour ses premiers pas en Bourse, les prédictions d’accueil tiède. Au début de la séance, l’action a grimpé jusqu’à 25,20 francs, mais se repliait à 23,98 francs à 07 h 52 GMT alors que l’action du géant pharmaceutique Novartis , qui s’en sépare avec cette mise en Bourse , perdait 3,89% à 89,36 francs suisses. La base d’échange avait été fixée à une action Sandoz pour cinq actions Novartis. La semaine passée, Stefan Schneider, analyste chez Vontobel, avait évalué la marge de fluctuation de l’action Sandoz entre 26,70 francs dans sa partie basse et 33,10 francs dans sa partie haute.

«Ce jour marque l’aube d’une nouvelle ère pour Sandoz», a déclaré Gilbert Ghostine, son président, cité dans un communiqué publié avant l’ouverture de la Bourse, tout en soulignant que la mission du laboratoire reste «inchangée». Son objectif reste de fabriquer des médicaments de qualité disponibles pour davantage de gens», a ajouté l’ancien patron de Firmenich, un fabricant d’arômes et de parfums.

Un marché à 208 milliards de dollars

Sandoz fabrique des médicaments génériques et biosimilaires, des copies moins chères de traitements dont le brevet a expiré. Moins chers, ces médicaments permettent aux systèmes de santé d’économiser quelque 17 milliards de dollars par an rien qu’en Europe et aux États-Unis, a mis en avant le groupe, dans le communiqué. L’an passé, ce laboratoire basé à Bâle, qui emploie 22’000 personnes, a réalisé un chiffre d’affaires de 9,1 milliards de dollars.