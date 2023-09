Mafia turque de jeux de hasard à Zurich: cinq hommes arrêtés

C’est au minimum 100 millions de francs qui ont été engrangés par ce réseau: lundi, le Ministère public et la police zurichois ont annoncé avoir arrêté, la semaine dernière et dans les cantons de Zurich et d’Argovie, quatre Suisses et un Turc, soupçonnés d’avoir entretenu une sorte de mafia de paris en ligne en toute illégalité. «Ils auraient proposé pendant cinq ans des jeux de hasard en ligne, y compris des paris sportifs, dans toute la Suisse», écrivent les autorités dans leur communiqué, ajoutant qu’une «grande partie de l’argent aurait été transférée vers la Turquie».