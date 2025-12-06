Urgence à Zurich: des pigeons meurent coincés sous le toit de la gare

Images choquantes à la gare centrale de Zurich: des pigeons meurent coincés dans une structure. Une association accuse les CFF et réclame des solutions.

Zurich : Coincés sous le toit de la gare, les pigeons finissent par mourir

À la gare centrale de Zurich, plusieurs pigeons sont restés coincés dans une structure en bois près du quai 3, côté Europaallee, et y sont morts. L’Association Pigeons des villes Suisse, qui s’engage pour un management plus respectueux des pigeons en ville, a publié des images montrant des oiseaux pendus, certains déjà morts, d’autres encore coincés derrière la paroi.

L’association parle d’un «piège mortel» et interpelle les CFF: «Combien d’animaux doivent encore mourir avant que quelque chose ne change?» Selon elle, les oiseaux utiliseraient l’espace au-dessus de la structure comme lieu de repos ou de nidification, mais s’y retrouveraient piégés.

Nadja Brodmann, directrice de l’Association de protection des animaux de Zurich, juge cette hypothèse crédible: «Les pigeons occupent naturellement des niches et des interstices. S’ils s’y retrouvent bloqués et meurent de faim, c’est inacceptable et relève de la maltraitance.»

Des cas isolés pour les CFF

Les CFF assurent qu’il s’agit, à leur connaissance, de cas isolés. Ils évoquent un «malheureux enchevêtrement dans des filets de protection», destinés à éviter les risques sanitaires et les dégâts matériels. «Si des animaux sont blessés, nous examinons la situation et adaptons nos installations», précise un porte-parole.

L’Association Pigeons des villes Suisse propose un pigeonnier encadré comme solution. Les CFF s’y opposent toutefois: ce système, déjà discuté, n’est pas jugé efficace, notamment parce que l’échange d’œufs nécessaire à la régulation n’est pas autorisé partout et que l’exploitation serait lourde.