Zurich: Condamné pour avoir frappé à mort le bébé de son amie

À la mi-septembre, un Allemand de 28 ans a comparu devant un juge pour avoir frappé l’enfant de son amie. Le bambin était mort. Vendredi, le Tribunal de district de Winterthour a rendu son verdict. Il a condamné ce travailleur humanitaire à une peine de prison ferme de douze ans et trois mois pour homicide volontaire et tentative répétée de coups et blessures graves. En outre, il est expulsé de Suisse pour onze ans. Il doit également verser à chacun des parents de l’enfant une indemnité de 75’000 francs.