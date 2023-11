Zurich: Des conseils aux maîtres pour éduquer les chats

On estime qu’en Suisse, trois ménages sur dix possèdent un chat. Et 70% de ces animaux sont des chats qui ne sont pas confinés à l’intérieur. Ils vivent leur vie et se comportent parfois de manière problématique. «Environ un tiers de nos questions juridiques concernent des chats qui provoquent des conflits dans le voisinage», explique Beatrice Roth, collaboratrice scientifique à la protection des animaux de Zurich.