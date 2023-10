Zurich: Des puffs sciemment placées avec les bonbons

«Ça ne va pas, franchement, ça ne va pas!» Frédéric est fâché et abasourdi. Il est tombé sur des puffs (des cigarettes électroniques jetables aux goûts fruités) en plein milieu du rayon bonbons d’un magasin de la chaîne suisse Otto’s, à Waedenswil (ZH). La photo qu’il a prise est éloquente: y distinguer sucreries et bâtons de nicotine tient de l’exploit.

«La nicotine est entrée dans l’univers des enfants»

Effectivement, c’est légal, déplore Grégoire Vittoz, directeur de la fondation dédiée à la prévention Addiction suisse. «Nous avons en Suisse une législation qui ne protège pas les enfants de la nicotine, qui est entrée dans leur univers.» Au niveau de l’organisation des points de vente, «rien n’existe». La question de l’emballage, elle, «n’est même pas dans le débat politique.» Les cantons auraient pourtant le droit d’être plus stricts, affirme Grégoire Vittoz. Mais le plus sévère, le Valais, se limite à proscrire la publicité pour les produits du tabac dans les commerces, et interdit qu’ils soient mis en évidence.