Zurich: Des serveurs peuvent gagner jusqu'à 16'500 francs par mois

Il s’agit probablement du salaire de serveur le plus élevé au monde: dans les restaurants de Michel Péclard, à Zurich, le personnel gagne entre 8000 et 12’000 francs par mois, révèle la «NZZ am Sonntag». Des salaires allant jusqu’à 16’500 francs ont même été versés dans des cas isolés. Et c’est sans compter les pourboires!