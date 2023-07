La firme zurichoise Dormakaba prévoit de couper 800 postes

L’entreprise zurichoise Dormakaba, spécialisée dans les accès sécurisés, a annoncé lundi un important programme de restructuration. Visant à «renforcer l’efficacité du réseau et de la production et à développer les efforts d’amélioration des achats», d’après un communiqué, il devrait permettre d’économiser 170 millions de francs d’ici à la fin de l’exercice 2025/2026. Des coûts d’environ 225 millions de francs et un investissement supplémentaire de 100 millions de francs dédié à l’informatique et aux opérations est aussi prévu à partir de l’exercice 2023/2024, explique la société basée à Rümlang.