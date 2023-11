Drifts et excès de vitesse: logements fouillés, hommes arrêtés

Ils ont entre 22 et 34 ans, trois sont Suisses, un est Polonais et la semaine passée, ils ont fait une petite visite forcée dans les locaux de la justice zurichoise. Comme le communiquent le ministère public et la police, quatre hommes ont été arrêtés après des perquisitions de domiciles. Ils sont soupçonnés d’avoir commis plus de 20 délits routiers dans le canton.