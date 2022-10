Football: Zurich écrasé par le PSV Eindhoven

La joie de Cody Gakpo (au centre) et des Néerlandais après le 0-5, sous les yeux de Dzemaili.

Rien ne va plus dans les rangs du champion de Suisse en titre, le FC Zurich. Engagé jeudi soir dans la troisième journée de la phase de poules de l’Europa League, les Zurichois se sont inclinés à domicile 1-5 contre le PSV Eindhoven.

Dernier du championnat de Super League, éliminé en Coupe de Suisse par Lausanne, le FCZ n’avait toujours pas gagné le moindre match en Europa League avant d’accueillir les Néerlandais au Letzigrund. Et les hommes de l’entraîneur par intérim Genesio Colatrella n’ont pas montré de signes de révolte contre les deuxièmes du dernier championnat néerlandais.

Le visiteur a rapidement posé les marques d’une victoire certaine puisqu’après 35 minutes il menait déjà 0-4. Yorbe Vertessen (10e et 15e), Cody Gakpo (22e) et Xavi Simons (35e) ont humilié les Zurichois en plaçant la barre bien trop haut.

Une semaine à hauts risques

Pas de révolte non plus en deuxième période. Les Néerlandais ont même inscrit un cinquième but par Gakpo qui réussissait aussi un doublé (56e). C’est le moment qu’a choisi Colatrella pour effectuer trois changements, tentant un dernier coup de poker dans une partie déjà jouée. L’entrée en jeu de Jonathan Okita (56e) a néanmoins permis aux hôtes de la soirée de sauver l’honneur en fin de rencontre (87e). Mais la messe était dite depuis longtemps.