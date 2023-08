Elle tire sur son père pour sauver sa mère, la justice l’acquitte

C’est le procès d’une tragédie que l’on aurait préféré voir au théâtre qui s’est déroulé cette semaine à Zurich: celui d’un drame familial qui a eu lieu voici trois ans à Zurich-Wollish, et dont l’issue aurait pu être bien différente. Un père de famille de 47 ans, que le procureur décrit comme un «patriarche», s’en était violemment pris à sa femme en tentant de l’étrangler. La fille du couple, alors âgée de 18 ans, avait tenté de s’interposer. Furieux, l’homme l’a repoussée en hurlant: «Je vais tous vous tuer.» C’est alors que la jeune femme a tiré sur son père à quatre reprises. L’homme est décédé sur le coup.

Double légitime défense

Pour la défense, il s’agissait à l’époque d’une situation de double légitime défense. L’avocat de la jeune femme a demandé l’acquittement. Le père avait tiré dans l’avant-bras de sa femme avant de s’agenouiller sur elle pour l’étrangler. Puis, l’accusée est intervenue, et dans sa rage, l’homme était sur le point de s’en prendre à sa propre fille.

Lorsque le juge lui a demandé ce qu’elle pensait de cet acte aujourd’hui, elle a répondu en larmes: «J’en souffre beaucoup.» Mais elle ne voyait pas d’autre issue même si elle dit regretter la mort de son père. «Si je n’avais pas tiré, ma mère ne serait plus là.»

Le père de famille maltraitait physiquement et psychologiquement la famille, souligne l’avocat. Le procureur a déclaré dans sa plaidoirie que l’homme de 47 ans était vu comme un «roi» au sein de sa famille.

Le procureur demandait 5 ans de prison ferme

Le Ministère public demandait une peine de prison ferme de 5 ans pour homicide volontaire, car la fille avait repoussé son père, qui était désarmé sur le lit: «L’accusée a pris le revolver et avait donc la maîtrise de l’arme. Elle aurait pu menacer son père avec un pistolet, mais à ce moment-là, il ne s’agissait plus d’une situation de légitime défense, puisqu’elle a tiré quatre fois dans le dos et dans la tête.»