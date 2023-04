Les deux villes occupent la 14e et la 19e places d’un classement mondial qui recense le nombre de résidents millionnaires et milliardaires.

Grandes fortunes : Zurich et Genève parmi les plus riches du monde

Genève abrite 85’800 millionnaires et 15 milliardaires. Laurent Guiraud/Tamedia publications

La Suisse compte deux villes parmi les 20 cités les plus riches du monde. En effet, Zurich et Genève font partie d’un classement de 97 métropoles, établi par le cabinet de conseil en migration des investissements Henley & Partners, avec la société de renseignement sur la richesse New World Wealth. Zurich, 14e, abrite 99’300 millionnaires et 12 milliardaires, contre 85’800 et 15 pour Genève (14e place), selon le cabinet.

C’est New York qui détient la palme de ce classement avec 340’000 millionnaires et 58 milliardaires. La Grosse Pomme dépasse Tokyo, pendant longtemps No 1, avec ses 290’300 résidents fortunés. Au 3e rang, on trouve la baie de San Francisco avec 285’000 riches (et 63 ultra-riches). Londres, la ville la plus riche du monde pendant de nombreuses années, chute au 4e rang avec 258’000 résidents fortunés. Singapour, généralement considérée comme la ville la plus favorable aux entreprises dans le monde et l’une des meilleures destinations pour les millionnaires en migration, se trouve à la 5e place avec 240’100 millionnaires.

La Chine grimpe

La Chine compte trois villes parmi les dix villes les plus riches, avec Hong Kong (129’500 millionnaires), Pékin (128’200) et Shanghai (127’200), respectivement 7e, 8e et 9e. Si Pékin et Shanghai ont toutes les deux gravi les échelons au cours de la dernière décennie, Hong Kong a chuté, passant de la 4e place en 2012 à la 7e place actuellement.

«Sept des dix villes les plus riches du monde se trouvent dans des pays qui accueillent des programmes officiels de migration des investissements et encouragent activement l’investissement direct étranger en retour de droits de résidence ou de citoyenneté», constate le Dr Juerg Steffen, PDG de Henley & Partners.