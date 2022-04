Football : Zurich fait un pas de plus vers le titre

Grâce à un doublé de l’inévitable Assan Ceesay, le FCZ est sorti vainqueur du choc face à Young Boys (2-1) et compte provisoirement 14 points d’avance sur Bâle à 6 journées de la fin.

Et un obstacle en moins dans la course au titre! Après deux matches sans victoire, le FC Zurich a repris sa marche vers le Graal en s’imposant au Letzigrund contre Young Boys (2-1), ce samedi en ouverture de la 30e journée de Super League.

L’équipe d’André Breitenreiter a une nouvelle fois été portée par son buteur gambien Assan Ceesay. Ce dernier, muet depuis un mois et demi, a retrouvé le chemin des filets. Et plutôt deux fois qu’une. D’abord d’une frappe croisée du gauche qui s’est logée dans le petit filet de von Ballmoos (33e), puis sur un face-à-face bien négocié avec le portier bernois (61e). Ses 15e et 16e réalisations de la saison en championnat.