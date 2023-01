National League: Zurich bat Bienne dans le choc au sommet

Les ZSC Lions (3es, 59 points) ont battu le HC Bienne (2e, 65 points) dimanche soir sur leur patinoire et reviennent à six unités des Biennois et du leader Genève-Servette (65 points) au classement. Zurich a toutefois joué deux matches en moins que Bienne et une partie de moins que Genève-Servette. Les Zurichois ont remporté le match au sommet grâce à un but gagnant inscrit à huit minutes et sept secondes de la sirène par Justin Azevedo.