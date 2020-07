Art urbain

Zurich honore son «enfant terrible»

Mondialement surnommé «le sprayeur de Zurich» dès la fin des années 1970, Harald Naegeli a reçu le Prix artistique de la ville.

L'exécutif de la ville de Zurich rend hommage à une «personnalité artistique d'exception» et à un «pionnier», écrit-il jeudi. Le Prix artistique 2020 qu'il décerne à Harald Naegeli est doté de 50'000 francs.

Mondialement surnommé «le sprayeur de Zurich» dès la fin des années 1970, l'artiste – qui vit aussi à Düsseldorf (D) – «a remis en cause une notion normative et une compréhension dominante et institutionnelle de l'art», salue la municipalité. De manière particulièrement acharnée, il a dérangé l'ordre établi à travers ses interventions dans l'espace public, convaincu que l'art devait «transgresser les limites que la société lui impose».