Zurich: Il dit que sa mère est morte pour ne pas bosser et se fait pincer

Alors qu’il venait d’être engagé en tant que manager dans une entreprise zurichoise, un employé a inventé, il y a à peu près un an, le décès de sa mère pour justifier son absence au bureau. Selon un jugement relayé par la «NZZ» lundi, le cadre indélicat a expliqué son mensonge en arguant qu’il se sentait mal psychologiquement à ce moment-là et que c’est pour cette raison qu’il ne s’est pas rendu pendant plusieurs jours à son nouveau travail. Ne voulant pas risquer son poste fraîchement acquis, il a donc dégommé l’excuse qu’il croyait ultime.

Méfiant, l’employeur a tout de même exigé une preuve. Craignant encore davantage pour sa place, l’employé s’est enfoncé dans son imposture et n’a pas hésité à falsifier le certificat de décès de son père, qui était, lui, réellement décédé un an plus tôt. Pas de quoi convaincre son patron, tenace, qui a appelé la police des habitants pour tirer l’affaire au clair. L’administration zurichoise n’a pas laissé planer le doute: la mère de l’employé est bien vivante.