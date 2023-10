Zurich: Il l’avait tué au lieu de lui rendre son argent: 18 ans de taule

L’arme introuvable

La procureure a considéré qu’il s’agissait «d’une exécution planifiée et perfide». Elle a ajouté que rien n’a prouvé que la victime était menacée de mort ou liée à des activités mafieuses. L’avocat de la famille du défunt a demandé une indemnisation de plus de 100’000 francs en faveur des proches.

La défense du prévenu a demandé l’acquittement et la libération immédiate de son client, faute de preuves solides. Selon l’avocat de l’accusé, on n’a pas trouvé de traces de sang ou de poudre sur le corps et les vêtements de l’homme de 37 ans. De plus, l’arme du crime n’a pas été retrouvée, a-t-il argumenté.