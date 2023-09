Zurich: Ils veulent un appart à 26’000 francs, la gérance dit non

Dans le Kreis 2 de Zurich, un luxueux penthouse est mis en location à 26’500 francs par mois. Avantages du bien: une surface habitable de 515 m², un ascenseur privé, une piscine intérieure chauffée et une terrasse sur le toit. Mais la gérance a refusé de louer l’objet immobilier malgré la solvabilité des intéressés. Le couple ne comprend pas et trouve cette situation injuste.

«Nous avons pu prouver en détails notre solvabilité avant même la première visite et nous voulions vraiment louer l'appartement, car il nous plaisait énormément», a raconté la femme de 42 ans. Le couple a indiqué vouloir organiser de temps en temps des dîners, et pas seulement dans un cadre privé: «Nous sommes actifs dans le domaine des services financiers, il n'y a pas de frontière claire entre le privé et le professionnel. Nous aurions certainement invité des partenaires commerciaux de temps en temps». Mais la gérance a refusé après concertation avec la copropriété. Comme le dit l'e-mail que 20 minutes a pu consulter, seule une utilisation privée entrait en ligne de compte.

Les bailleurs peuvent choisir librement

Pour S., c'est incompréhensible. D'autant plus que l'appartement est vide depuis plusieurs mois, ce qui représente une perte de plus de 100’000 francs. «Je trouve tout simplement fou que l'on soit aussi sélectif, même pour un loyer aussi élevé, et que l'on puisse se permettre de laisser l'appartement vide plutôt que de faire un pas en direction des intéressés. Il devrait être évident qu'un locataire de cette catégorie de prix a besoin de plus de flexibilité», s’est énervée la quadragénaire.