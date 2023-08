Zurich: La plaque ZH 50 rapporte 202’000 fr. au canton

Mercredi soir s’est terminée la vente aux enchères de la plaque minéralogique ZH 50. C’est le plus petit numéro à deux chiffres jamais proposé aux enchères dans le canton de Zurich. L’heureux propriétaire a dû payer 202’000 francs suisses pour cette plaque.

«Je suis très heureux de ce résultat», a déclaré le conseiller d’État et chef du Département de la sécurité, le socialiste Mario Fehr. Au cours des deux dernières années, l’Office de la circulation routière a récolté plus de cinq millions de francs avec la vente aux enchères de plaques. À noter que le numéro le plus rentable reste la plaque ZH 100 acquise pour 226’000 francs.