Zurich: La Ville recommande de bannir les termes «papa» et «maman»

De nombreux parents s’interrogent sur la manière d’éduquer leurs enfants sur les questions liées au genre (image d’illustration). Pixabay

Exit les papas et les mamans zurichois! Il faut désormais les appeler «parents» (Elternteile) ou «tuteurs» (Betreuungspersonen). C’est du moins ce que recommande la Ville dans sa dernière newsletter de conseils aux parents, qui porte sur la thématique du langage non sexiste. Cette suggestion s’applique particulièrement dans les situations où les géniteurs parlent d’autres familles à leurs enfants, précise le bulletin. Les parents y sont également invités à «mettre de côté leurs propres héritages au sujet du genre et les goûts vestimentaires qui en découlent pour l’enfant».

Selon Julia Köpfli, chargée de communication aux services sociaux de la Ville, le choix de cette thématique répond à un besoin de plus en plus présent. Apparemment, les questionnements autour du genre et de l’éducation préoccupent toujours davantage de parents. Nombre d’entre eux se seraient rendus récemment au centre de conseils afin d’obtenir des éclaircissements sur la question.

«Alarmant et totalement détaché de la réalité»

Les réactions ne se sont pas fait attendre du côté de l’UDC. Pour Susanne Brunner, élue au parlement de la Ville de Zurich, le contenu de la newsletter est «alarmant et totalement détaché de la réalité». Cette dernière dénonce un mode d’emploi pour une éducation visant à la dissolution des genres. Par ailleurs, elle considère que l’éducation est une affaire privée, et que la Municipalité n’a donc pas à interférer dans celle-ci. L’élue zurichoise s’était déjà fait remarquer en 2020 en menant un véritable combat contre l’écriture inclusive.

Mais il n’y a pas que la droite dure qui semble étonnée par le discours tenu dans la newsletter. Michel Matter, conseiller national genevois et vice-président des Verts Libéraux, a réagi avec force sur le réseau social LinkedIn en partageant une capture d’écran d’un article sur le sujet: «Et on va où?!?!?! Plus de maman, plus de papa?!?! Il faut savoir dire STOP». En quelques heures, la publication de l’élu a engendré une centaine de commentaires, la plupart allant dans le sens de ce dernier.

Tentative avortée dans l’administration française