Zurich: Le feu cause de gros dégâts au sous-sol d’une école

Mardi, vers 1 h 30 du matin, un incendie s’est déclaré dans une haute école, à Winterthour. Les pompiers ont pu rapidement maîtriser et éteindre l’incendie. Selon les premières estimations, les dommages causés par les flammes et la fumée devraient s’élever à plusieurs centaines de milliers de francs. Aucune personne n’a été blessée. Les causes du départ de feu restent inconnues et font l’objet d’une enquête, a indiqué mardi la police cantonale zurichoise, dans un communiqué.