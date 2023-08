ZH: Le frappeur d’Altstetten retrouvé grâce aux images de la police

Dimanche 30 avril, 4h40: une Suissesse de 49 ans s’est arrêtée à la gare de Zurich-Altstetten et a rencontré un groupe de six jeunes. Une dispute s’est ensuivie et l’un des jeunes a frappé la femme au niveau de la tête. Elle a subi de graves blessures et a dû être transportée à l’hôpital.