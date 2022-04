Prédateurs: Zurich met en garde les éleveurs contre la présence du loup

Les preuves de la présence du loup hors de l’arc alpin se multiplient. Sur le Plateau suisse, le prédateur et ses dommages soupçonnés ou avérés font l’objet d’une attention croissante.

Les éleveurs zurichois doivent faire attention à leurs animaux de rente en raison du loup. Ils sont priés de garder à l’étable veaux, moutons etc. pendant la nuit ou de les protéger ces prochains jours. En effet, ils viennent de recevoir un SMS d’alerte de la part du canton pour les prévenir de la présence du prédateur lundi soir près du hameau de Gutsch (ZG).

Dans un communiqué mardi, le canton de Zurich confirme en outre qu’un loup a bel et bien tué 25 moutons dans la nuit du 23 au 24 mars à Bonstetten, à 25 kilomètres de là. Les analyses ADN l’ont confirmé, assure-t-il. Mais il reconnaît ne pas être en mesure pour l’instant de déterminer s’il s’agit du même animal aperçu à Gutsch. Par ailleurs, un loup a été heurté par un train il y a quelques jours à Immensee (SZ). Là aussi, il faudra attendre les analyses ADN pour savoir s’il s’agit dans ce cas l’animal de Bonstetten. Une chose est sûre: c’est qu’au moins deux loups rôdent ont rôdé dans la région.

Peu de troupeaux en liberté sur le Plateau

Lundi, Pro Natura a reconnu que le loup avait été observé en plusieurs endroits du Plateau suisse. «Mais dégainer les fusils d’emblée n’est pas la bonne réponse», estime l’association environnementale. «Il faut avant tout renforcer la protection des troupeaux et mettre en place une gestion du loup coordonnée et flexible à l’échelle nationale», estime-t-elle.

Et d’ajouter que même si aucune protection ne sera efficace à 100% contre le loup, des mesures de protection des troupeaux raisonnables sont indispensables également sur le Plateau suisse. Ce qui signifie, pour le petit bétail, des clôtures adaptées. «Le grand avantage du Plateau est qu’à la différence de l’espace alpin, le petit bétail n’y pâture pratiquement jamais en liberté. Les troupeaux sont aujourd’hui quasiment tous entourés par des clôtures, qu’il suffit souvent de compléter pour les rendre infranchissables par le loup», relativise Pro Natura. La protection du gros bétail demande en revanche plus d’adaptation et peut nécessiter des chiens de protection, selon elle.