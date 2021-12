Train Eurocity : Zurich-Milan: les CFF veulent supprimer l’arrêt à Chiasso

Ce changement prévu pour fin 2022 permettrait de gagner jusqu’à 17 minutes entre les deux villes. La question des contrôles à la frontière fait débat.

Autrefois, les trains internationaux devaient systématiquement s’arrêter dans les gares-frontières pour s’adapter au système d’alimentation électrique. Grâce à la technologie moderne, l’opération peut désormais s’effectuer pendant le trajet. Au Tessin, ce changement automatique devrait être possible à partir de décembre 2022. L’arrêt de sept minutes à Chiasso sera donc supprimé et permettra au final un gain de temps de l’ordre de 15 minutes environ.

Et les contrôles à la frontière?

Avec cet arrêt, les gardes-frontière ont jusqu’à présent toujours disposé de sept minutes pour effectuer des contrôles. Les personnes qui tentaient d’entrer illégalement en Suisse pouvaient donc être rapatriées rapidement. Mais à partir de décembre 2022, cette pratique ne sera plus possible. Les gardes-frontière devront effectuer les contrôles dans le train entre Lugano et Côme.